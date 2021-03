Covid: in Puglia salgono ricoveri e contagi, +24%

(ANSA) - BARI, 01 MAR - Tornano a salire i ricoveri nei reparti di Terapia intensiva in Puglia, sono 167 i pazienti assistiti nelle rianimazioni e, secondo Agenas, è stata raggiunta la "soglia critica" di occupazione dei posti letto pari al 30%. E' l'effetto diretto dell'aumento dei contagi Covid nell'ultima settimana, dopo 15 giorni di "tregua": in media, la settimana scorsa, ci sono stati 942 casi al giorno, il 24% in più rispetto alla settimana precedente quando la media era stata di 758 casi. Anche il calo degli attualmente positivi si è fermato, mentre è di nuovo in crescita il rapporto tra positivi e totale dei tamponi effettuati: 10,58% contro l'8,90% della settimana precedente. La causa della nuova impennata, secondo gli esperti, è dovuta all'intensificazione in Puglia della circolazione della variante inglese, più contagiosa. Trend in risalita confermato anche dal bollettino di oggi: su 4686 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 631 casi positivi, un tasso di positività del 13,47%, e 29 decessi. I nuovi positivi sono stati registrati: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. I 29 decessi sono avvenuti: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.561.952 test. 110.767 sono i pazienti guariti. 32.962 sono i casi attualmente positivi.

La Regione Puglia si appresta ad aprire il nuovo ospedale Covid in Fiera, ma oggi c'è stato lo strappo con i sindacati medici che hanno disertato la riunione prevista nel pomeriggio lamentando il fatto di non essere stati coinvolti nelle decisioni organizzative. Sono 106 i posti letto che il Policlinico di Bari e la Regione Puglia hanno programmato di attivare inizialmente nell'ospedale Covid in Fiera del Levante, di questi 14 sono di terapia intensiva. (ANSA).