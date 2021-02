Vaccini: Puglia avrà 402mila dosi entro il 31 marzo

(ANSA) - BARI, 25 FEB - Sono 402.060 le nuove dosi dei vaccini anti Covid che la Puglia riceverà entro il 31 marzo. E l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco assicura che gli "over 80 che si sono prenotati (ad oggi 170mila, ndr) saranno tutti vaccinati contro il Covid 19 entro marzo 2021".

Pfizer ha garantito la distribuzione di 208.260 dosi nel corso del mese; Moderna al momento ha comunicato l'invio solo di 50.500 dosi. Da AstraZeneca la Puglia otterrà invece 143.300 dosi entro il 27 marzo. Il totale delle dosi, dunque, non è sufficiente a terminare il ciclo per over 80 e docenti (circa 80mila le prenotazioni tra il personale scolastico), poiché servirebbero 320mila dosi conteggiando anche i richiami. (ANSA).