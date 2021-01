Sassi contro auto polizia locale Foggia durante controlli

(ANSA) - FOGGIA, 17 GEN - Un'auto della Polizia Locale di Foggia è stata bersagliata a sassate durante un servizio di controllo sul rispetto delle norme anti contagio nella centrale piazza Italia. Uno dei sassi ha rotto il lunotto termico ma non ha ferito alcuno. A lanciare i sassi sarebbero state due persone in sella ad una moto.

Un valido aiuto all'identificazione dei due potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona. "È evidente che anche in questa città c'è gente che respinge la legalità e, difronte ai costanti servizi che la Polizia Locale sta effettuando su tutto il territorio cittadino, evidentemente si sente infastidita e controllata e reagisce in questo modo", commentano Stefano Berardino coordinatore provinciale della UIL FPL Polizia Locale Foggia e Gino Giorgione segretario provinciale UIL FPL Foggia. (ANSA).