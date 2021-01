Covid: Ordine medici Brindisi, vaccini a persone fuori lista

(ANSA) - BRINDISI, 09 GEN - "Nella giornata di lunedì 4 gennaio risulterebbero effettuate vaccinazioni a soggetti che non facevano parte dell'ordine di priorità". Lo scrive il presidente dell'Ordine dei medici di Brindisi, Arturo Oliva, in una nota indirizzata al direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone.

Dopo le segnalazioni giunte da "diversi iscritti" in questi primi giorni di profilassi, il presidente dell'Ordine sollecita la puntuale identificazione delle persone prima della somministrazione, "ricordando che in questa prima fase la vaccinazione è riservata agli operatori sanitari in attività nel Servizio sanitario nazionale".

Il presidente dell'Ordine dei medici chiede inoltre alla Asl di Brindisi di rendere pubblico il cronoprogramma di massima delle vaccinazioni degli operatori sanitari, per "evitare - sottolinea - incomprensioni e disorientamento". La nota è stata inviata "nell'ambito della collaborazione tra istituzioni che contraddistingue i rapporti tra questo ordine e la direzione generale dell'Asl". (ANSA).