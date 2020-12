Calcio: Bari pareggia con Vibonese 0-0

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Il Bari ha rimediato solo un pari al San Nicola contro la Vibonese: lo 0-0 finale non consente ai pugliesi di recuperare terreno rispetto alla capolista Ternana corsara ad Avellino e complica la rincorsa verso la vetta.

L'undici di Auteri, pur dominando la gara, ha sprecato molto sotto porta, soprattutto nella ripresa: al 34' Antenucci si è fatto parare un rigore dal portiere calabrese Marlon e nel pressing finale ha rimediato anche due espulsioni (Montalto dalla panchina e Sabbione per doppia ammonizione).

Il presidente del Bari De Laurentiis aveva chiesto tre vittorie prima delle feste: il pari rende in salita questo frangente stagionale. Ora, a nove punti dalla testa della classifica (che garantisce la promozione diretta), il club sarà costretto a ricorrere a nuovi investimenti sul mercato per colmare il gap che lo separa dalla Ternana, in modo da sperare in un virtuoso sprint finale. (ANSA).