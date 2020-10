Covid: nuovo balzo in Puglia, 772 casi e 13 decessi

(ANSA) - BARI, 28 OTT - Sono stati registrati 772 casi positivi oggi mercoledì 28 ottobre in Puglia su 6.437 test per l'infezione da Covid-19, con un nuovo aumento (ieri erano 611 casi). E ci sono 13 nuovi decessi. Quasi la metà dei nuovi positivi sono in provincia di Bari (359); poi 117 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Taranto, 86 nella provincia Bat, 39 in provincia di Lecce e, pure, 39 in provincia di Brindisi; 4 i residenti fuori regione e 1 in provincia non nota.

Le morti sono 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Bari e una ciascuna nelle province di Brindisi, Bat e Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 537.592 test; 6.217 sono i pazienti guariti; il totale dei casi positivi Covid in Puglia è 16.353 e i casi attualmente positivi sono 9.437.

