Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia

(ANSA) - BARI, 28 OTT - "Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado": lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmissione "I numeri della Pandemia".

"Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria", ha aggiunto. "Abbiamo verificato - ha concluso - che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole".

Le scuole dell'obbligo pugliesi resteranno chiuse alla didattica in presenza dal 30 ottobre fino al 24 novembre. E' il termine stabilito dall'ordinanza firmata n serata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Le istituzione scolastiche di ogni ordine e grado - si legge nell'ordinanza - devono comunicare, ogni lunedi' della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonche' tutti i provvedimenti di sospensione dell'attivita' didattica adottati a causa dell'emergenza Covid'. (ANSA).