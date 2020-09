Focolaio Polignano,al via test a tappeto

(ANSA) - POLIGNANO A MARE (BARI), 09 SET - Decine di auto erano già in fila dalle 8 di questa mattina davanti all'area allestita dalla Protezione civile per fare i tamponi in modalità 'drive-in', quindi direttamente in macchina, a coloro che sono stati a stretto contatto con i 78 dipendenti dell'azienda ortofrutticola 'Sop', a Polignano a Mare, che ieri sono risultati positivi al Covid. Il tampone viene effettuato dai medici del dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Bari senza che la persona debba scendere dalla vettura.

La polizia locale ha organizzato percorsi obbligati e nelle automobili possono stare solamente familiari che convivono nella stessa abitazione, per evitare promiscuità. L'esito dei test sarà disponibile nelle prossime 24 ore. Oggi si conoscerà l'esito di un altro centinaio di tamponi ai dipendenti della 'Sop'.

Tra i casi di contagio già accertati nell'azienda di ortofrutta ci sono alcuni lavoratori provenienti da comuni della provincia di Taranto. Nove sono di Grottaglie e sette di San Marzano di San Giuseppe. Lo comunicano i rispettivi sindaci, Ciro D'Alò e Giuseppe Tarantino, attraverso video su Facebook.

Si tratterebbe di braccianti agricoli che hanno viaggiato sullo stesso mezzo per raggiungere i posti di lavoro. (ANSA).