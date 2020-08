Bif, Amelio padre e figlio a Bari per Hammamet

(ANSA) - BARI, 22 AGO - "Oggi sarà premiato lui, per fortuna, e io salto il turno. Ho ricevuto qui a Bari quattro o cinque premi per la regia, ma non si arriva all'emozione del premio a un figlio". Il regista Gianni Amelio questa sera accompagnerà il figlio Luan Amelio Ujkaj sul palco del Bif&st, il Bari international film festival, nell'ambito del quale il figlio riceverà il premio Giuseppe Rotunno per il 'Miglior direttore della fotografia' per il film Hammamet, di cui il padre era regista.

Parlando del loro rapporto sul set, padre-figlio ma anche regista-direttore della fotografia, Gianni Amelio ha spiegato che "abbiamo lavorato molto insieme prima che lui debuttasse come direttore della fotografia, quindi lui sapeva esattamente cosa io intendo per luce, solo che sapeva anche quanto sono ignorante sul modo di realizzarla questa luce. Per fortuna lui ha tutta la sapienza tecnica e artistica per poter fare tutto quello che io sogno e che però non riesco a mettere in pratica".

Luan Amelio Ujkaj ha spiegato che "sul set, durante l'orario lavorativo, c'è sempre e solamente un rapporto professionale.

Padre e figlio diventavamo dopo le dieci-undici ore di lavoro, quando parlavamo delle bimbe che stavano a Roma e andavamo al ristorante". (ANSA).