Coronavirus: a Bari positivi due bambini

(ANSA) - BARI, 13 AGO - Un uomo di 60 anni ricoverato in terapia intensiva e due bambini, uno di sei anni e l'altro di cinque, contagiati a Bari. A fare il punto della situazione sull'aumento dei contagi di coronavirus è stato il sindaco Antonio Decaro attraverso la propria pagina facebook. "Siamo ad agosto e speravo di non dover fare una diretta su questo tema", ha detto. Ma "il virus è tornato, per fortuna non con la stessa forza dei mesi passati, registriamo oggi 33 nuovi contagi", ha raccontato il primo cittadino. "Tra i positivi - ha specificato - registriamo purtroppo anche due bambini, mentre uno dei pazienti ricoverati in ospedale, un uomo di 60 anni, si trova oggi in terapia intensiva". (ANSA).