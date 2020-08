Cinema: Bif&st a Bari 22-30 agosto, 150 ospiti e 80 eventi

(ANSA) - BARI, 05 AGO - Un'arena allestita in piazza Prefettura a Bari con 750 posti a sedere sarà la principale location della undicesima edizione del Bif&st-Bari International Film Festival, in programma dal 22 al 30 agosto e che sostituirà il teatro Petruzzelli. Gli altri luoghi individuati per ospitare gli eventi della undicesima edizione del festival di cinema barese, ridotta nei numeri di eventi, ospiti e spettatori nel rispetto delle norme anti-Covid, saranno la corte del Castello Svevo, con 150 posti, una sala del multicinema Galleria (50 posti), il teatro Margherita che ospiterà una mostra dedicata a Mario Monicelli e il teatro comunale Piccinni di Bari. Il programma del festival è stato presentato oggi a Bari dal direttore Felice Laudadio e dalla presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco.

Il Bif&st, presieduto dalla regista Margarethe von Trotta, ha l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il riconoscimento e il patrocinio della Direzione generale cinema e audiovisivo del Mibact, è promosso dalla Regione Puglia con la collaborazione del Comune di Bari e prodotto dalla Fondazione Afc.

Gli ospiti attesi, rispetto ai circa 400 delle passate edizioni, saranno 120-150. Gli eventi in programma sono stati ridotti a un'ottantina rispetto ai circa 300 previsti. (ANSA).