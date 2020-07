Comuni: Stato cede a Vieste ex convento Beata Vergine Angeli

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 7 LUG - In base alle norme nazionali del federalismo culturale, passa in proprietà dallo Stato al Comune di Vieste l'ex Convento Beata Vergine degli Angeli, immobile di pregio storico e artistico, fuori dalle mura del borgo antico. Lo rende noto l'Agenzia del Demanio.

A sancire il passaggio "è l'atto di trasferimento - si legge in una nota - sottoscritto dall'Agenzia del Demanio e dall'amministrazione comunale, sulla base di un programma approvato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che mira alla valorizzazione e al riuso del bene anche attraverso nuove funzioni culturali, in linea con i programmi di promozione e di sviluppo turistico del territorio locale. Sarà dunque rafforzata l'offerta culturale e la fruibilità del convento dei Cappuccini, che ospita la sede del Museo Civico Archeologico, diventando così punto di riferimento del sistema museale viestese e veicolo dell'identità culturale del Gargano". (ANSA).