Bardi: "Cronache del Mezzogiorno, una scommessa importante"

(ANSA) - POTENZA, 13 GIU - "La nuova iniziativa editoriale 'Cronache del Mezzogiorno' con redazioni in Basilicata, Puglia, Campania e Molise rappresenta una scommessa importante in questo particolare momento di crisi che investe anche l'editoria quotidiana". Lo ha sottolineato - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Secondo il governatore lucano, "il varo della nuova testata, annunciato nei giorni scorsi, rappresenta un rafforzamento degli spazi di confronto sulle questioni del Mezzogiorno e amplia il presidio di democrazia utile a stimolare nei nostri concittadini la capacità critica. Agli editori, ai giornalisti e al personale che sarà coinvolto in questa nuova avventura - ha concluso Bardi - formulo gli auguri di buon lavoro". (ANSA).