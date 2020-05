Scoperto market droga Taranto, 6 arresti

(ANSA) - BARI, 30 MAG - La Squadra Mobile di Taranto ha arrestato 6 persone in esecuzione di una misura cautelare emessa dalla magistratura. Per tutti l'accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La base logistica era un piccolo circolo ricreativo del rione "Tamburi". Per i passanti si trattava del classico punto di ritrovo, secondo la polizia, invece, era un market della droga capace di soddisfare la domanda della clientela a qualsiasi ora. Il tutto veniva garantito da un articolato e collaudato sistema "a staffetta" affidato spacciatori, sentinelle, corrieri e custodi. Le abitazioni degli arrestati, nelle vicinanze, erano adibite a deposito della droga, assicurando così al circolo un rapido e costante punto di rifornimento.