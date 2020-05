A.Mittal: sciopero in tutte le fabbriche

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Sciopero oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo ArcelorMittal nel giorno della conference call promossa dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il cui inizio è previsto per le 11, a cui sono stati invitati i dirigenti della multinazionale, i commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali.

Nello stabilimento di Taranto è previsto lo sciopero dei lavoratori diretti e dell'appalto nelle ultime 4 ore dei primi due turni, cioè dalle 11 alle 15 e dalle 19 alle 23. "Il Governo e ArcelorMittal - sottolineano in una nota Fim, Fiom e Uilm - scoprano le carte e si apra un tavolo di trattativa con il sindacato. La situazione negli stabilimenti è sempre più insostenibile. La risposta alla crisi non può essere semplicemente più cassa per tutti e zero investimenti". (ANSA).