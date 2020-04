Matera 2019: Verri, non è finita guardo anche a Taranto

(ANSA) - MATERA, 28 APR - Fare della "Cava del sole" di Matera uno spazio dove sperimentare nuove regole e un nuovo modo - causa epidemia di coronavirus - per le manifestazioni all'aperto, studiare storia e geografia, completare due libri e tenersi "disponibile" per partecipare ad una "task force" che si occupi del futuro di Taranto, "una città simbolo": un programma che sarebbe già troppo impegnativo per un gruppo di persone è quello a cui sta lavorando Paolo Verri, il giorno dopo la fine del suo incarico di direttore di Matera 2019 ("un'esperienza straordinaria"), la città dei Sassi, gioiello della Basilicata, che lo scorso anno è stata Capitale Europea della Cultura.

