Trasporti: sindaco Oulx, Frecciarossa ci salta,doccia fredda

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - "Quella che pareva una possibilità, adesso è certezza: il Frecciarossa non fermerà alla stazione di Oulx. Una doccia fredda, per non dire gelata, per tutto il comprensorio della Vialattea. Oramai è ufficiale: la nuova stagione invernale è alle porte e Trenitalia è partita con la vendita dei biglietti dello sci. Ma i Comuni dell'alta Valle hanno scoperto così che, a partire dall'11 dicembre, il Frecciarossa Parigi-Lione-Torino-Milano farà tappa solo a Bardonecchia, saltando la stazione di Oulx". Il sindaco di Sauze d'Oulx Mauro Meneguzzi non ci sta ed esprime tutto il suo disappunto.

"Non siamo di certo qui a voler fare la guerra a Bardonecchia - aggiunge - ci mancherebbe, ma questa decisione di Trenitalia, tra l'altro presa e comunicata senza averci contattato, non la riteniamo corretta. Siamo contenti per Bardonecchia che avrà questo servizio, ma tagliar fuori la stazione di Oulx vuol dire tagliar fuori l'intero Comprensorio della Vialattea e questo non è ammissibile. Anche perché Oulx è la stazione su cui gravitano oltre una decina di Comuni che vivono di sci e di montagne invernali. Non accettiamo la scelta di Trenitalia e chiediamo alla Regione Piemonte, ai Parlamentari eletti nel nostro collegio e al Governo appena insediato di porre rimedio a questa situazione che per noi è alquanto dannosa. Non chiediamo la luna, ma semplicemente che venga riattivata la fermata alla stazione di Oulx, ovviamente mantenendo Bardonecchia. Gli spazi di manovra credo ci possano ancora essere e confidiamo in un aiuto concreto alla montagna da parte delle Istituzioni di ogni ordine e grado". (ANSA).