Raspini cittadino onorario Pragelato,forte legame da 50 anni

(ANSA) - TORINO, 20 APR - "Raspini ha un legame antico e forte con Pragelato da oltre 50 anni. Un legame storico, culturale e umano che lo ha portato nell'arco di oltre mezzo secolo a trascorrere il suo tempo libero nel paese olimpico e a sponsorizzare varie attività legate agli sport invernali, in particolare alle discipline nordiche. Un legame, dunque, di grande intensità che nel corso degli anni si è ulteriormente consolidato ed arricchito apprezzando sempre di più la sua storia, la sua identità e il suo incantevole paesaggio". Lo afferma l'amministrazione comunale di Pragelato, che questa mattina ha conferito la cittadinanza onoraria all'imprenditore Umberto Raspini nel corso della seduta del Consiglio Comunale.

"Raspini è anche e soprattutto un imprenditore di successo.

La sua azienda a Viotto di Scalenghe è specializzata nel ramo dei salumi di qualità, a cominciare dal prosciutto, con un marchio ormai conosciuto ed apprezzato a livello nazionale e internazionale - sottolinea ancora l'amministrazione di Pragelato -. Due soli numeri a conferma di questo successo che si è radicato negli anni attraverso un percorso che si è sviluppato nell'ambito familiare e con una dedizione e una passione che sono all'origine di questa straordinaria impresa.

L'ultimo fatturato registra una cifra di oltre 105 milioni di euro e che conta ben 3 stabilimenti per un totale di 315 dipendenti. Con le sue sponsorizzazioni del Giro d'Italia e di altre manifestazioni internazionali il marchio Raspini è ormai conosciuto in tutto il mondo e grazie ad un prodotto - quello dei salumi, appunto - è sempre più apprezzato e gettonato. Il conferimento della 'cittadinanza onoraria' da parte del Comune di Pragelato rappresenta per l'intera comunità dell'alta Val Chisone un valore aggiunto significativo e di grande importanza". (ANSA).