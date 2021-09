Pragelato riqualifica ponti, al via lavori sul Chisonetto

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Il Comune di Pragelato prosegue la riqualificazione dei ponti presenti sul suo territorio. "Una serie di interventi che si rendono necessari, dopo molti anni, per evitare un progressivo degrado con seri rischi per la stessa sicurezza", spiega l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paola Borra.

"Dopo la realizzazione e il completamento del ponte Daz Itreit, adesso è la volta della ristrutturazione del ponte del Chisonetto in località Pattemouche - spiega Borra -. Lavori di rifacimento e ristrutturazione che sono già stati previsti su altri ponti dell'intero territori di Pragelato". (ANSA).