Carabinieri, a Palazzo Lascaris la mostra 'Guard'a voi!'

TORINO, 17 OTT - Verrà inaugurata giovedì a Torino, al Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale del Piemonte, la mostra 'Guard'a voi! Due secoli della Scuola Allievi Carabinieri di Torino'.

Dal 21 ottobre al 7 dicembre 2022, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, con ingresso gratuito, sarà possibile ammirare nelle sale della Galleria Carla Spagnuolo disegni d'epoca, documenti, antiche divise, fotografie, fino agli ultimi scatti dei carabinieri di oggi che solennemente giurano fedeltà alla Repubblica e ricevono dai loro famigliari gli alamari della divisa.

"La Scuola Allievi Carabinieri - spiega il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia - forma da due secoli i militari che sono presidio delle istituzioni e della convivenza civile nel nostro Paese. Un vanto e un fiore all'occhiello per Torino e per tutto il Piemonte che siamo lieti di presentare in questa mostra storica allestita nella nostra sede". Il 12 ottobre 1822 la Scuola Allievi Carabinieri nacque a Torino nella Caserma Cernaia, dove ancora oggi è la sede.

'Guard'a voi!' è stato l'antico comando di Attenti! per le reclute dell'Armata Sarda prima e dell'Esercito Italiano poi, fino al 1870. Interverranno all'inaugurazione il generale Carlo Cerrina comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma e il divulgatore storico e curatore della mostra Michele D'Andrea.

