Uncem incontra il prefetto di Torino, 'preoccupati per i tagli'

Il presidente Uncem Piemonte, Roberto Colombero, ha incontrato il prefetto di Torino, Donato Cafagna, per manifestare le preoccupazioni per i tagli ai comuni nella legge di bilancio 2025. Durante l'incontro, a cui erano presenti anche Diego Mele, sindaco di Borgone di Susa, e Maurizio Giacoletto, sindaco di Rivara, componenti della giunta Uncem, si è parlato anche della necessità di una revisione del Testo Unico degli Enti Locali.

"Per noi il governo del territorio è prerequisito di ogni politica per la montagna - spiega Colombero - I comuni insieme, in unioni montane di comuni forti e solidali, in un 'Governo della montagna' chiaro e sancito a livello nazionale, sono antidoto a tagli e crisi. La riforma del Testo unico degli Enti locali è ferma dall'agosto 2023. Dove si è persa? Al prefetto abbiamo chiesto di agire con noi".



