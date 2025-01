Piste ciclabili, rete di 8 strade tra Torino e Grugliasco

Sono partiti, a cominciare dall'asse di via Filadelfia a Torino, i lavori per la realizzazione di una rete di piste ciclabili che hanno l'obiettivo di migliorare la 'mobilità sostenibile' nel capoluogo piemontese e a Grugliasco. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr e con la Città metropolitana come responsabile della progettazione e dei lavori, prevede la realizzazione, entro fine 2025, di circa 15 chilometri di nuovi percorsi ciclabili su 8 diversi assi per raggiungere le sedi universitarie connettendole con le principali stazioni ferroviarie.

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori in via Filadelfia, nel tratto tra via Giordano Bruno e corso Unione Sovietica, dove è previsto un intervento di qualificazione, per realizzare una pista ciclabile "più sicura per ciclisti e pedoni e integrata con il sistema viario esistente senza penalizzare la circolazione degli altri mezzi di trasporto".

Nelle prossime settimane si avvieranno contemporaneamente tutti cantieri sulle 8 tratte: stazione Porta Susa - facoltà di Informatica in corso Umbria, Porta Susa - facoltà di Scienze Motorie e di Informatica in corso Tassoni, Porta Nuova - facoltà di Medicina in corso Bramante, stazione Lingotto - Politecnico (corso Cosenza, corso Giambone e corso Corsica), stazione San Paolo - facoltà di Agraria e di Veterinaria a Grugliasco, stazione Lingotto - facoltà di Economia - stazione San Paolo, stazione Lingotto - School of Management, stazione metropolitana Bengasi - Politecnico Lingotto.



