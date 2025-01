Novantenne si perde e cammina per oltre 20 chilometri

Aveva smarrito la via di casa e in stato confusionale aveva camminato per oltre venti chilometri, prima che i carabinieri di un paese dell'Alessandrino lo soccorressero. Protagonista un uomo di 93 anni, residente nella provincia di Pavia, che è stato aiutato dai militari dell'Arma di Volpedo (Alessandria) a ritornare dalla sua famiglia.

L'uomo si aggirava da un'ora per le strade del paese, quando è stato notato da un passante, che ha allertato i carabinieri.

Grazie ai documenti che aveva con sé è stato possibile contattare il nipote, che già da oltre cinque ore era impegnato nelle ricerche nella zona di Voghera (Pavia().

Il 93enne è stato visitato dai sanitari del 118 che ne hanno constatato le buone condizioni, ed è rimasto con i carabinieri fino all'arrivo del parente che lo ha riaccompagnato a casa.





