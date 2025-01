Castello di Rivoli, due mostre e un nuovo formato nel 2025

Due esposizioni e un nuovo formato che commissiona ad artisti contemporanei un'opera pensata per il castello: la mostra Rebecca Horn - Cutting Through The Past, la retrospettiva dell'artista Enrico David e il progetto Inserzioni. È il programma del Castello di Rivoli che ha recentemente celebrato il quarantesimo anniversario.

La mostra Rebecca Horn - Cutting Through the Past nasce in collaborazione tra Haus der Kunst, Monaco di Baviera e Castello di Rivoli, a cura di Jana Baumann e Marcella Beccaria, dal 22 maggio al 21 settembre.

L'esposizione Enrico David - Domani Torno a cura di Marianna Vecellio è in programma dal 29 ottobre fino al 22 marzo 2026.

Inserzioni, a cura di Francesco Manacorda, da settembre 2025 a marzo 2026, diffonde nuove commissioni nel tessuto della Collezione invitando una selezione di artisti a intervenire in una sala del Museo relazionandosi con l'allestimento delle opere appartenenti al Museo. Il formato, della durata di sei mesi e rinnovato due volte l'anno, trasforma le sale storicamente dedicate alla Collezione in una "mostra collettiva" in continuo rinnovamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA