Cirio riceve Iberti, neopresidente della Fiera del Tartufo

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ricevuto questa mattina il nuovo presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, Axel Iberti, accompagnato dal sindaco Alberto Gatto.

Presenti all'incontro, incentrato sul "come promuovere una nuova fase di crescita e internazionalizzazione" per l'evento clou delle Langhe, anche gli assessori Marco Gallo e Marina Chiarelli.

"Il Tartufo Bianco d'Alba - sottolineano Cirio e i due assessori - è uno dei prodotti simbolo del nostro territorio e ne rappresenta un motore economico importante. Con un giro d'affari di 250 milioni di euro, il mercato del tartufo coinvolge circa 11mila addetti, e per ogni euro investito ne ritornano 55 in fatturato".

La Regione - ha ricordato Cirio - "sostiene eventi e fiere, con oltre 200mila euro destinati alla promozione nell'anno appena concluso. La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è l'occasione principe per promuovere l'eccellenza della gastronomia piemontese a livello mondiale. Ma la promozione continua anche fuori dai confini delle Langhe come testimonia l'ultimo tartufo bianco d'Alba della stagione finito nel menu di Gedda, in Arabia Saudita, durante il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci. Siamo certi - ha rimarcato il presidente della Regione - che la nomina di Iberti a presidente dell'Ente Fiera garantirà ancora maggiore impegno, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di riferimento internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA