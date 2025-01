Presidio agricoltori ad Alessandria, delegazione in Prefettura

Lo stato di crisi economica, facilitazioni ai bandi, finanziamenti di filiera: dopo i comunicati ufficiali e il mail bombing alla Regione del 7 gennaio, alcune delle richieste degli Agricoltori autonomi italiani - di nuovo in presidio ad Alessandria, a un anno dal primo - vengono ribadite di persona. Una cinquantina di trattori infatti è schierata da oggi in piazza d'Armi lungo viale Milite Ignoto. Alcuni mezzi agricoli sono stati parcheggiati anche in piazza della Libertà, davanti a Palazzo Ghilini, dove una delegazione è stata ricevuta in Prefettura.

Un confronto cordiale per ribadire "le assurdità della burocrazia per un agricoltore in un momento di crisi climatica ed economica e sociale - si legge in un comunicato di Aai - perché senza agricoltura i piccoli paesi muoiono e l'ambiente ne risente". Poi fauna selvatica: "Fatto poco e male, i burocrati non hanno le idee chiare. Sprecati 10 milioni per rete anti cinghiali inutile". E il bilancio per il 2024 è di un'annata disastrosa: "Lavoriamo notte, domenica e a Natale, perché tanti lavori dipendono dal clima e questo gli amministratori non lo capiscono".

Domani intanto "assedio" simbolico alle entrate di Alessandria della città e presidio sempre in viale Milite Ignoto. Annunciata la presenza di sindaci del Monferrato e della Val Borbera, che sostengono la protesta. Giovedì 30 trattori in movimento sulla tangenziale e verso il casello autostradale Alessandria Ovest dell'A21.



