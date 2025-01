Questura di Torino, oggi 986 istanze all'ufficio immigrazione

Agli sportelli dell'ufficio immigrazione di Torino, in corso Verona, si sono presentati 565 stranieri, mentre in quelli della questura, in via Dorè, le istanze trattate sono state di altri 421 migranti. Questo è il dato che la questura torinese ha reso noto sulla prima giornata di calendarizzazione delle procedure di accettazione delle pratiche per il rilascio dei permessi di soggiorno per i richiedenti asilo.

"Sono state raddoppiate le giornate di ricevimento ed è sensibilmente aumentato il numero di pratiche trattate, grazie anche al potenziamento degli organici recentemente disposto.

Infatti, da questa settimana, gli sportelli di corso Verona sono accessibili per gli stranieri che richiedono un permesso di soggiorno per motivi di asilo dal lunedì al giovedì, con apertura nella fascia oraria antimeridiana", sottolineano dalla questura.

Per ridurre le code di utenti in corso Verona, sono in fase di ultimazione le procedure tecniche per l'attivazione del sistema 'Prenota facile', che consentirà di fissare l'appuntamento presso i vari sportelli, per via telematica, grazie all'applicazione dedicata.

Ulteriori sportelli verranno predisposti in via Dorè, per gli stranieri che presentano le istanze attraverso Poste Italiane.

Questi verranno ricevuti in sale d'attesa appositamente istituite, per poter limitare al minimo la permanenza delle persone all'esterno degli uffici, dove sono comunque stati predisposti gazebo di copertura e la presenza di servizi igienici.

Dall'inizio dell'anno sino a oggi sono stati rilasciati oltre 4mila titoli di soggiorno, a fronte dei quasi 2.800 dello stesso periodo dell'anno precedente.



