Luigi Fassi confermato direttore di Artissima fino al 2026

Luigi Fassi è stato confermato direttore di Artissima Fiera Internazionale di Arte Contemporanea per il biennio 2025-2026. Artissima, sotto la direzione di Fassi dal 2022 al 2024, ha consolidato la sua duplice identità: da un lato, una fiera commerciale di taglio curatoriale, rinomata a livello globale, e dall'altro un'impresa culturale, capace di lavorare insieme ai galleristi e agli artisti per sviluppare progetti e concretizzare idee. Durante il suo mandato, Fassi ha rafforzato il ruolo di Artissima come ponte tra Torino, l'Italia e il panorama internazionale dell'arte contemporanea.

"La Fiera di Artissima in questi ultimi tre anni, sotto la raffinata e colta direzione di Luigi Fassi - commenta il presidente Fondazione Torino Musei Massimo Broccio - ha rafforzato il posizionamento internazionale e l'indiscutibile ruolo di leadership per il sistema dell'arte contemporanea. Era quindi naturale - ed è con grande gioia che il Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei si è espresso in tal senso - proseguire nell'incarico del direttore per l'ulteriore biennio 2025-2026 come già previsto negli accordi precedenti.

Internazionalizzazione, cooperazione, impresa e valore culturale sono le parole chiave che hanno contraddistinto la crescita della fiera sotto la guida di Luigi Fassi e che saranno anche alla base del suo sviluppo nei prossimi anni con un ruolo istituzionale sempre maggiore".

"Sono felice di proseguire con impegno ed entusiasmo lo sviluppo della fiera nel biennio 2025-2026 - afferma Fassi - per rispondere sempre meglio alla visionarietà delle proposte delle galleriste e dei galleristi italiani e internazionali che da 32 anni definiscono l'identità unica di Artissima. Altrettanta fiducia e cooperazione crescerà anche con le collezioniste e i collezionisti che considerano Artissima il punto di riferimento per la scoperta di nuovi talenti. Nelle prossime edizioni, Artissima rafforzerà il suo ruolo istituzionale, intensificando la collaborazione con musei, fondazioni e loro direttori, per un cammino condiviso di ricerca e innovazione. Questi due anni rappresentano un'opportunità per crescere ancora come comunità".





