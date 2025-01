Arrestato per spaccio, il suo cane azzanna un poliziotto

Per evitare l'arresto si è scagliato contro gli agenti di polizia e il suo cane ne ha azzannato uno. A finire nei guai un giovane di 21 anni, arrestato a Torino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo era stato fermato per un controllo dai poliziotti in zona Borgo Vittoria, che erano intervenuti dopo la segnalazione di una rapina. Vicino alla stazione ferroviaria Rebaudengo/Fossata, lo avevano notato mentre correva in direzione dello scalo con un cane al guinzaglio.

Alla vista degli agenti ha tentato di scappare lungo le scale della stazione, gettando vicino a un cestino tre panetti di hashish dal peso complessivo di 300 grammi e del denaro. Fermato poco dopo, ha opposto resistenza, mentre il suo pastore belga ha morsicato uno dei poliziotti.



