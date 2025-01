Ruba di mano i contanti a una donna che sta pagando, arrestato

Ha rubato 50 euro dalle mani di una donna che stava per pagare alla cassa di un supermarket, poi ha dato uno spintone all'amica della derubata che lo stava inseguendo. L'episodio è avvenuto in un piccolo punto vendita in via Nizza a Torino e l'uomo, 40 anni, di origini centrafricane, è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Salvario.

I militari erano nei dintorni per il servizio "Strade sicure" e hanno sentito le richieste di aiuto. Chiesta una descrizione dettagliata dell'uomo, l'hanno cercato, con una seconda pattuglia arrivata apposta e l'hanno trovato. È stato riconosciuto da due testimoni, oltre ad essere stato ripreso dalle telecamere del supermercato. Si trova ora in carcere a Torino.



