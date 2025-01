Coppola, 'Beatrice un fuoriclasse generoso nell'amicizia'

"Un fuoriclasse, mai banale, mai scontato, un senso della posizione calcistica invidiabile, generoso nell'amicizia senza mai nasconderla, anche quando era scomodo. Anche difficile: quando non gli piaceva qualcosa era diretto, forte, anche feroce, ma era bravo poi a farti capire che forse aveva esagerato". È un ricordo personale commosso quello che Michele Coppola, executive director Arte, cultura e beni storici - Intesa Sanpaolo e direttore di Gallerie d'Italia, ha fatto di Luca Beatrice, presidente della Quadriennale di Roma, prendendo la parola durante la cerimonia funebre del critico d'arte e suo amico di lunga data.

"Salutare Luca qui oggi è difficile, decidere quali parole consegnare ai figli è un peso", ha detto Coppola, che ha poi scelto un episodio per ricordarlo. "Dal 2010 da quando abbiamo iniziato a chiamarlo presidente (del Circolo dei Lettori, ndr), ogni 24 dicembre mattina ha preteso che ci incontrassimo per gli auguri, almeno quindici amici. Era sempre immancabile il suo messaggio di convocazione ed era lui che ricordava chi non c'era più e rinnovava l'impegno alla nostra amicizia. Continueremo a farlo, a ritrovarci per rinnovare la nostra amicizia: è la mia promessa amico mio", ha assicurato.



