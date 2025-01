Giorno della Memoria, sinagoghe aperte nel Cuneese

Domenica 2 febbraio le sinagoghe di Cuneo (via Contrada Mondovì) e Mondovì (via Vico) apriranno le loro porte al pubblico senza prenotazione, offrendo l'opportunità di visitare due luoghi simbolo della cultura e della religione ebraica, nonché delle piccole comunità ebraiche che abitavano le città del Cuneese, anche loro tragicamente colpite dalle persecuzioni nazifasciste.

Durante la Seconda guerra mondiale le sinagoghe di Cuneo e Mondovì non furono danneggiate, ma nelle vicinanze di Cuneo, a Borgo San Dalmazzo, i tedeschi istituirono un campo di concentramento per gli ebrei della zona e per gli esuli ebrei in fuga dalla Francia.

Le visite guidate, in partenza a orari prestabiliti, saranno disponibili dalle 15 alle 18. A Cuneo, i gruppi partiranno ogni ora, mentre a Mondovì ogni mezz'ora. L'ingresso è di 5 euro.

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alle 10,30 a Saluzzo, la comunità ebraica torinese terrà un momento di riflessione organizzato con l'amministrazione comunale e il vescovo della città, all'interno della sinagoga di Saluzzo (vicolo Deportati ebrei). L'incontro sarà seguito dalla visita al piccolo cimitero israelitico cittadino.



