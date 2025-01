Alessandria celebra i temerari sulle macchine a due ruote

'Quei temerari sulle macchine a due ruote. L'età del biciclo 1870-1890' è la mostra che il Museo AcdB (Alessandria città delle Biciclette) inaugura venerdì 31 gennaio nella sala conferenze di Palazzo Monferrato. È dedicata agli inizi della storia europea delle due ruote e ai suoi protagonisti. C'è, tra loro, l'alessandrino Carlo Michel, che portò in città la michaudine, uno dei primi modelli a pedali.

L'esposizione è stata resa possibile da Marco e Lorenzo Albera, collezionisti torinesi e discendenti del milanese Giuseppe Loretz (1860-1944), primo campione italiano nella storia del ciclismo, primo vincitore di un campionato nazionale nella storia dello sport tricolore. La famiglia di Giovanni Gerbi (1885-1954) ha concesso in prestito il biciclo già posseduto dal campione astigiano, noto come il 'Diavolo Rosso'.

All'inizio del percorso museale è esposto un modello Grand-Bi - cicli progettati e costruiti nella bottega del meccanico parigino Victor Renard - di fabbricazione americana, dono di Anna e Nicoletta Vogogna. Il biciclo è stato costantemente utilizzato dalla famiglia per tutta la prima metà del Novecento.





