Torino attiva zone a vigilanza rafforzata contro l'illegalità

Da lunedì a Torino verranno istituite delle zone a 'vigilanza rafforzata', per combattere spaccio e illegalità. Una sorta di zone rosse in base al numero di reati compiuti in aree ben precise, individuate nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica: Porta Nuova San Salvario il quartiere Aurora, Barriera di Milano e una parte della zona della movida in centro città.

Il prefetto Donato Cafagna, come previsto dalla direttiva Piantedosi, ha firmato un provvedimento che nel caso di controllo di polizia di una persona in atteggiamento sospetto e che abbia a suo carico dei precedenti per specifici reati questa venga allontanata per 48 ore dall'area. In caso di violazione del provvedimento amministrativo scatterebbe la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

"Viste le tante segnalazioni dei cittadini e della direttiva di dicembre del ministero dell'Interno, abbiamo deciso di disporre delle misure di allontanamento da alcune aree per persone con comportamenti aggressivi e precedenti per reati come spaccio, furti, rapine, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e occupazione di spazi pubblici", spiega il prefetto.

Le aree verranno istituite in via sperimentale fino al 30 aprile prossimo. Inoltre saranno predisposti controlli rafforzati, che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti, che sono le attività 'ad alto impatto' e il pattugliamento con i militari dell'Esercito.

"Nell'ultimo anno abbiamo svolto una grande attività di prevenzione e controllo del territorio - conclude Cafagna - nonostante questi risultati significativi, c'è bisogno di uno sforzo ulteriore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA