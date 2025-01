In calo le imprese del Piemonte, più chiusure che nuove attività

Per la prima volta dal 2020 il numero delle imprese che hanno chiuso nel 2024 (23.268) supera quello delle aziende che hanno avviato una nuova attività (22.886). La flessione è dello 0,09%, lieve ma comunque preoccupante secondo Unioncamere Piemonte. In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio nel 2024 sono nate 22.886 aziende, 207 in più del 2023, con una variazione positiva dello 0,9%. Nello stesso periodo, sono state 23.268 le imprese che hanno cessato la propria attività, 1.176 in più rispetto al 2023 (+5,3%).

"I dati del 2024 - commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte - ci offrono un quadro complesso e preoccupante dell'evoluzione del tessuto imprenditoriale piemontese. La diminuzione dello stock complessivo di imprese, seppur contenuta, è un segnale che non possiamo ignorare. Il Piemonte, pur mantenendo una posizione di tutto rispetto nel panorama nazionale, rischia di perdere terreno rispetto ad altre regioni. Il quadro geopolitico internazionale di certo non aiuta a creare fiducia nei nostri imprenditori, alle prese anche con i cambiamenti da mettere in atto nel campo della digitalizzazione e del green. Per invertire questa tendenza, è necessario un intervento coordinato da parte di tutti gli attori locali e nazionali".

Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 2024 presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ammonta così a 419.634 unità, dato ancora una volta in diminuzione rispetto all'anno precedente. Il Piemonte si conferma comunque in settima posizione tra le regioni italiane, con il 7,1% delle imprese nazionali. Le attività dell'industria in senso stretto chiudono il 2024 con una flessione delle imprese dello 0,78%; superiori al punto percentuale appaiono, infine, le contrazioni subite dal commercio (-1,43%) e dall'agricoltura (-1,57%).



