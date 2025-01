Gerla completa acquisizione della storica caffetteria Dezzutto

Gerla 1927, storica azienda torinese di caffetteria, pasticceria e ristorazione, ha completato l'acquisizione dello storico bar caffetteria Dezzutto di via Duchessa Jolanda 23, nel quartiere Cit Turin, aperta nel 1958.

Il gruppo Gerla 1927 continua così la sua politica di espansione, cominciata tre anni fa con l'acquisizione del ristorante La Pista, sul tetto del Lingotto, e di Platti, locale storico d'Italia, e proseguita più di recente con l'acquisizione di un altro storico locale torinese, il Caffè Norman.

"Il nostro obiettivo rimane lo stesso con cui Gerla è nata novant'anni fa. - spiega Roberto Munnia, presidente della società - Ovvero consolidare la nostra expertise nel settore dell'alta caffetteria, elemento che da sempre caratterizza questa città. Potendo contare sulla presenza del nostro gruppo di tre insegne così storiche e radicate nel tessuto torinese, che si vanno a unire ai locali che portano il nostro marchio - prosegue Munnia - possiamo costruire un lavoro di posizionamento come player di riferimento nel segmento dei bar d'eccellenza, in cui abbiamo sempre creduto e in cui riteniamo di avere la giusta expertise per fare la differenza. Vogliamo crescere ancora, forti dei risultati e del successo ottenuto negli anni . conclude il presidente di Gerla 1927 - E vogliamo farlo anche ridando lustro a insegne che hanno fatto la storia di questa città nel nostro settore".



