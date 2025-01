Escp Business School firma accordo con Collegio Carlo Alberto

Escp Business School e Fondazione Collegio Carlo Alberto hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere l'eccellenza nella ricerca e nella formazione manageriale.

"Attraverso la sinergia tra le nostre istituzioni - spiega Alberta Di Giuli, direttrice di Escp Business School Torino Campus - creiamo un ecosistema fertile per lo sviluppo di idee e progetti che possano affrontare con approcci nuovi le sfide del mondo accademico e manageriale. La collaborazione con il Collegio Carlo Alberto rappresenta un esempio tangibile di come la creazione di una massa critica di ricercatori altamente qualificati sia fondamentale per generare innovazione".

Per Giorgio Barba Navaretti, presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto, la collaborazione con Escp, "una delle migliori business school europee, che rafforza le attività del Collegio rivolte alla formazione manageriale e al mondo delle imprese, favorendo la costruzione di programmi per il nostro territorio alla frontiera internazionale della didattica e della ricerca".

Per celebrare la partnership è stato organizzato un evento che ha coinvolto rappresentanti delle due istituzioni, membri del corpo docente e studenti della prima edizione della specializzazione in 'Managerial Economics and Business Strategy' del Master in Management, erogata a partire da gennaio 2025.

Il 5 e 6 giugno, inoltre, è in programma un workshop di ricerca annuale, che "rappresenterà un momento chiave per il consolidamento della collaborazione", vi parteciperanno accademici e professionisti da tutto il mondo che illustreranno le ultime tendenze e risultati nel campo degli intermediari finanziari e della finanza aziendale.



