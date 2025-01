Organizzazioni di successo, libro spiega il 'metodo Canvas'

E' stato presentato al Circolo dei Lettori il libro del commercialista Davide Barberis e della tributarista Elisa Candido che presenta casi concreti di organizzazioni di successo, dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro al Salone Internazionale del Libro. Nel volume, edito da Giappichelli, vengono illustrati i principi teorici e le applicazioni concrete del metodo Canvas strategico.

Durante la presentazione hanno parlato i protagonisti di pianificazioni operative efficaci, citati nel libro: Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Giuliano Biino, presidente del Comitato direttivo del Salone Internazionale del Libro e della Fondazione Circolo dei Lettori, Enrico Foschia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Piemonte-Valle d'Aosta della Figc, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, Luca Gandini, amministratore delegato di Atla, azienda chierese dell'aerospazio, Roberto Sulpizi, presidente della Cooperativa Taxi Torino, Marco Salza, direttore generale della Clinica San Camillo.

"Partendo dalla nostra esperienza professionale - dicono gli autori - presentiamo casi di studio reali dei nostri clienti.

Questo approccio pratico permette di cogliere appieno la versatilità dello strumento e di vedere come possa essere utilizzato in contesti diversi, dall'impresa privata all'ente non lucrativo, associazione sportiva o ente del Terzo settore.

Il lettore sarà guidato nella comprensione di come costruire una strategia efficace e personalizzata, basata su un'attenta lettura delle risorse, delle opportunità e delle criticità".





