La Collezione Sandretto Re Rebaudengo per la prima volta in Usa

La Collezione Sandretto Re Rebaudengo approda per la prima volta negli Stati Uniti. Il Jan Shrem and Maria Manetti Shrem Museum of Art dell'Università della California a Davis ospiteràThrough Their Eyes con opere di 30 artiste internazionali e intergenerazionali.

Through Their Eyes: Opere dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo riunisce 60 lavori tra pittura, fotografia, scultura e video di alcune delle artiste più importanti del panorama artistico contemporaneo, accanto a nuove voci emergenti: da Nan Goldin a Ambera Wellmann, da Barbara Kruger a Danielle Mckinney.

Ogni opera esplora la costruzione dell'identità, in particolare attraverso le lenti del genere e della sessualità, utilizzando metodi diversi per indagare stereotipi e aspettative. Articolata in sei sezioni - Infinite Possibilities, Systems of Value, Becoming a Commodity, The Private and The Public Body, The Notion of the Facade e In Front of the Camera/Behind the Scenes - la mostra è curata da Susie Kantor, responsabile del dipartimento mostre del Manetti Shrem Museum.

"Siamo entusiasti che Patrizia Sandretto Re Rebaudengo abbia scelto il nostro museo come sede per il debutto negli Stati Uniti della sua collezione. È un'opportunità straordinaria per presentare opere innovative e rafforzare il nostro impegno nel valorizzare artiste donne in momenti significativi delle loro carriere" commenta la direttrice Rachel Teagle. "È un onore inaugurare un anno di celebrazioni per il 30o anniversario della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con questa speciale mostra al Manetti Shrem Museum" afferma Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

"Sin dall'inizio del mio percorso di collezionista, sono stata attratta dal lavoro delle artiste donne. Il Manetti Shrem Museum ha sempre sostenuto il lavoro delle artiste e, in quanto museo universitario, condivide i miei valori sull'importanza dell'educazione all'arte, che è stata una forza trainante per la collezione e la Fondazione fin dalla nascita." Patrizia Sandretto Re Rebaudengo riceverà la prestigiosa Margrit Mondavi Arts Medallion sabato 25 gennaio, durante la serata di gala al Manetti Shrem Museum di Davis, in riconoscimento del suo impegno nel promuovere e sostenere l'arte contemporanea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA