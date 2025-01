Carabinieri, sgominate due bande di topi d'appartamento

I carabinieri di Alessandria hanno messo fine all'attività di due bande di topi d'appartamento. Slegate fra loro, hanno colpito contemporaneamente fra Valenza, Bassignana, Pecetto e Quargnento.

Nel Valenzano i militari hanno inseguito, di sera, un'auto nera di grossa cilindrata - risultata poi con targa contraffatta - che prima ha speronato il mezzo di servizio e poi si è schiantata contro una recinzione. Nonostante il tentativo di fuga, un tretaduenne albanese, coperto da un passamontagna, è stato arrestato. Con sé una pinza, una torcia e una radio ricetrasmittente. Sull'auto strumenti per lo scasso. Perse le tracce dei due complici, scappati sempre a piedi.

L'operazione è di metà dicembre e, solo 24 ore dopo, i militari hanno bloccato nella vicina San Salvatore i quattro componenti dell'altra banda. Dopo l'allarme sociale scattato in paese, erano stati predisposti servizi di controllo anche in borghese. Accertato però il continuare dei colpi, si è ipotizzato ci fosse una base operativa proprio a San Salvatore.

Gli obiettivi - individuati dopo sopralluoghi con auto a noleggio - erano case isolate e raggiungibili a piedi attraverso terreni agricoli. L'autista rimaneva in zona, spostandosi di frequente per non insospettire.

Monitorati per giorni movimenti, abitudini e modus operandi, è stata organizzata la cattura. Per tutti sono scattati l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Dopo la convalida, divieto di dimora in provincia per tutti e quattro - di 27, 30, 32 e 39 anni - sempre albanesi.



