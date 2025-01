Al Politecnico di Torino master per sviluppatori Bitcoin

Continua a crescere la domanda di ingegneri e sviluppatori in grado di guidare e innovare i progetti basati su tecnologia Bitcoin e Blockchain, da parte di startup e grandi aziende in diversi settori, dal Fintech alle banche, dalla cybersecurity a settori industriali più tradizionali. Per intercettare questa domanda di figure professionali specializzate, la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino (Master School del Politecnico di Torino) e Plan B Network, piattaforma internazionale che fornisce strumenti e contenuti educativi dedicati alla tecnologia di Bitcoin, lanciano "Bitcoin, Lightning Network and Distributed Systems Technologies", il primo percorso formativo per sviluppatori Bitcoin specializzati nella tecnologia Lightning Network, che prenderà il via a marzo e si concluderà nel giugno.

"Lightning Network rappresenta il futuro della tecnologia Bitcoin, perché consente di effettuare microtransazioni istantanee a basso costo e in sicurezza, superando le possibilità delle tradizionali monete di scambio, almeno per i piccoli trasferimenti di denaro" spiega Danilo Bazzanella, coordinatore del corso e docente in Crittografia, Blockchain e Criptoeconomia al Politecnico di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA