Trasporto pubblico,Torino chiede al Mit di finanziare 6 progetti

Torino presenterà istanza al ministero delle Infrastrutture per l'assegnazione di fondi per 6 progetti nell'ambito delle risorse per il finanziamento di interventi destinati al trasporto rapido di massa, per una spesa prevista di oltre un miliardo e 236 milioni. La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che individua come progetti prioritari la fornitura di 12 nuovi treni per la linea 1 della metropolitana compatibili con l'infrastruttura Val e il nuovo sistema di segnalamento, la realizzazione del secondo lotto funzionale della linea 2 della metro tra Porta Nuova e Politecnico.

Nell'elenco delle opere figura anche l'estensione ad ovest della linea 1 dalla stazione di Cascine Vica a Rivoli centro, il completamento dell'infrastruttura sulla tratta sud della nuova linea 12, l'acquisto di 50 nuove motrici per la gestione delle linee 15 e 16 e per garantire la totale accessibilità sulla flotta tranviaria Gtt e il rifacimento dei binari e delle fermate della linea 3 da piazzale Vallette a corso Svizzera.

"Metropolitana e linee tramviarie sono fondamentali per il futuro di Torino - sottolinea l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta - I progetti inseriti nell'istanza che verrà presentata al ministero per ottenerne il finanziamento offrono l'occasione di trasformare e migliorare la nostra città".





