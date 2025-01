Stellantis nel 2024 sul podio in Europa per i modelli elettrici

"Il 2024 ha segnato un'ulteriore tappa fondamentale della transizione elettrica di Stellantis, una delle pietre miliari del piano strategico Dare Forward 2030". Lo sottolinea l'azienda che chiude il 2024 al secondo posto nel mercato complessivo delle auto e dei veicoli commerciali una quota del 17,1% conferma la sua leadership nel comparto dei veicoli commerciali con il 29,1% e si assicura il podio sul mercato dei modelli elettrici (Bev).

Stellantis è numero 1 in Francia, Italia e Portogallo, mentre occupa il secondo posto della classifica in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belux e Paesi Bassi, con un incremento delle vendite in quattro dei Paesi del G10. Nel mercato Ue29 dei veicoli commerciali, Stellantis Pro One conferma la sua leadership collocandosi al primo posto in sette Paesi del G10: Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Polonia e Portogallo · Nel mercato Ue29 Bev, caratterizzato da un forte rallentamento della domanda di veicoli elettrici, Stellantis consolida la sua posizione sul podio con una quota del 12,1%, grazie a cinque modelli auto nella Top 10 del segmento B e al primo posto nei veicoli commerciali con il 31,7% · Sul totale mercato Ue29, Stellantis può contare su una rilevante serie di modelli: in Europa, Peugeot 208 è tra le cinque auto più vendute e Fiat 500e è l'utilitaria Bev più venduta; in Italia, Fiat Panda è la leader indiscussa, mentre Jeep Avenger è il suv numero 1; in Germania, Opel Corsa è in cima alle classifiche di vendita delle utilitarie, mentre Vauxhall Corsa è in testa al segmento Bev nel Regno Unito.

"Stellantis ha confermato la solidità della sua posizione nella classifica del mercato europeo e, grazie all'impegno profuso nel corso dell'anno in termini di evoluzione tecnologica, ampliamento dell'offerta e monitoraggio dei livelli di stock, ha gettato le basi per ripartire con slancio e cogliere le nuove opportunità che il mercato offrirà nel 2025" commenta Jean-Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l'Europa allargata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA