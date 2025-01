Shoah: 6 nuove Pietre d'inciampo a Torino, un'altra a Novi

Altre 6 Pietre d'Inciampo.

dedicate ad altrettante vittime della persecuzione fascista e nazista, verranno posate giovedì 23 gennaio 2025 a Torino portando il totale in città a 159.

A organizzare l'iniziativa, in prossimità della Giornata della memoria, è il Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino con la Comunità Ebraica di Torino e l'Associazione Nazionale Ex Deportati (Aned) sezione Torino e con il contribuito del Polo del '900 e la collaborazione della Città di Torino.

Le Pietre d'inciampo ideate dall'artista tedesco Gunter Demnig sono piccole targhe in ottone incastonate su cubetti di cemento con l'obiettivo di ricordare, una per una, le singole vittime della persecuzione. Ogni pietra riporta la scritta "Qui abitava…" seguita dal nome e cognome, dalla data e dal luogo di nascita e di morte/scomparsa della vittima, e viene incastonata nel suolo, di fronte alla sua ultima abitazione scelta liberamente.

A fianco dell'iniziativa di posa delle 6 nuove Pietre si snoda un percorso didattico che coinvolge attivamente dieci istituti scolastici torinesi di ogni ordine e grado, realizzato dal Museo in collaborazione con l'Istoreto e l'Ancr (Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza).

Anche a Novi Ligure (Alessandria) è in programma, lunedì 27 gennaio, la posa di una seconda Pietra d'inciampo dopo quella per il deportato Silvio Salomon Ottolenghi, in ricordo di Isacco Krachmalnicoff.



