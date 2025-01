Entro il 2025 aprono le Serre e i Giardini Reali di Torino

La Compagnia investirà entro il 2028 oltre 1.000.000 di euro per consentire di concludere gli interventi più importanti di riqualificazione e accessibilità dei Giardini Reali di Torino. Entro quest'anno apriranno al pubblico le Serre e i giardini inferiori con un nuovo ingresso su corso Regina Margherita, che collegherà i Musei Reali al centro storico, al mercato di Porta Palazzo e ai quartieri di Aurora e Barriera. Il protocollo d'intesa tra Compagnia San Paolo e Musei Reali è stato presentato nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale. E' previsto anche il restauro del bastione di San Maurizio, nella parte superiore dei Giardini Reali in connessione con la Cavallerizza Reale: qui potrebbe nascere un nuovo polo dedicato alle famiglie e ai bambini, realizzato da Compagnia di San Paolo e Cassa Depositi e Prestiti.

"Il progetto di recupero si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio torinese, che comprende non solo le Serre, ma anche gli spazi circostanti, come la Cavallerizza Reale, creando un sistema integrato di aree verdi, giardini e percorsi di visita. Per andare incontro alle abitudini dei visitatori e turisti abbiamo cambiato il giorno di chiusura: non più il lunedì, ma il mercoledì" ha detto il capo Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura Mario Turetta. "Lavorando insieme puntiamo a sviluppare un piano strategico per valorizzare l'intera area dei Giardini Reali, coordinando interventi per garantire il futuro e la fruizione di questo luogo da parte della collettività" ha aggiunto Marco Gilli, presidente della Compagnia di San Paolo.

Il cantiere, avviato con lo stanziamento di un fondo di 12 milioni di euro del Cipe, sarà completato tramite la trasformazione "verde" del Padiglione di Levante, resa possibile grazie al contributo di 880.000 euro della Compagnia di San Paolo. Altri 200mila euro serviranno per implementare la sezione del Museo di Antichità e l'area archeologica. Il progetto prevede un nuovo percorso che integra gli scavi della Basilica con la sezione museale. Previsto anche il recupero di spazi non accessibili del Teatro Romano, tramite interventi di riqualificazione nel piano interrato della Manica Nuova.



