Alessandria, celebrata Giornata regionale polizia locale

Un momento per riconoscere pubblicamente l'impegno e la professionalità degli uomini e delle donne della polizia locale: è la Giornata regionale che si è svolta, oggi, nella sede della Provincia ad Alessandria, in occasione della festività di San Sebastiano. Sono stati premiati anche gli agenti che si sono distinti per meriti particolari o per l'anzianità di servizio nel 2023.

"È stata un'occasione importante per sottolineare il ruolo fondamentale svolto da chi è al servizio della comunità - ha dichiarato l'assessore regionale Enrico Bussalino - San Sebastiano è un esempio di fede, coraggio, dedizione e senso del dovere, valori che ispirano l'impegno quotidiano di chi garantisce la sicurezza e la serenità dei cittadini. Un lavoro, spesso lontano dai riflettori, essenziale per il buon funzionamento delle città e che merita rispetto e gratitudine.

Come Regione siamo consapevoli del prezioso contributo delle forze di polizia locale e lavoriamo per fornire strumenti, formazione e risorse adeguate ad affrontare le sfide di un contesto in continua evoluzione. Solo collaborando possiamo costruire comunità più sicure, accoglienti e rispettose delle regole".

Attualmente in Piemonte si contano circa 4mila agenti, di cui 1.400 sono donne. L'età media varia tra i 41 e i 60 anni, rappresentando il 59% del totale; il 13% degli operatori ha meno di 30 anni.



