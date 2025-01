Neve dai 900 metri, a quote più basse sul sud del Piemonte

Qualche pioggia e neve dai 900-1.000 metri in Piemonte dopo due mesi poveri di precipitazioni. Oggi, domenica 19 gennaio, sono state sparse e non abbondanti, più diffuse domani, lunedì 20 gennaio - secondo le previsioni meteo aggiornate da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - "con valori localmente moderati".

La quota neve "si manterrà sui 900-1000 metri, lievemente più in alto andando verso nord, mentre potrà raggiungere localmente i 500-700 metri nelle ore notturne e di prima mattina sul basso Piemonte".

Martedì è previsto "un temporaneo miglioramento con nubi irregolari, mercoledì sono attese nuove deboli precipitazioni", informa Arpa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA