Due arrestati per truffa aggravata a Biella

La polizia di Biella è intervenuta in località Favaro, in seguito a un tentativo di truffa e dopo una serie di denunce da parte di anziani nel Biellese. La pattuglia, notata un'auto sospetta, ha seguito il mezzo finché si è fermato vicino ad alcuni condomini. Le persone all'interno poi sono scese per ritornare velocemente verso il mezzo, tenendo in mano una borsa.

A questo punto i poliziotti li hanno bloccati dopo una breve colluttazione e all'interno della borsa hanno trovato soldi e preziosi. Il bottino risultava provento della truffa perpetrata pochi minuti ai danni di una donna ultraottantenne.

L'intera refurtiva è stata riconsegnata alla vittima e i due fermati, pregiudicati di mezza età provenienti dall'hinterland napoletano, sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.



