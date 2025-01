Lo street artist Andrea Villa rende omaggio a Oliviero Toscani

Andrea Villa, lo street artist torinese che fa della provocazione una delle sue cifre stilistiche, rende omaggio a Oliviero Toscani. Al fotografo scomparso due giorni fa è, infatti, dedicata la sua nuova opera, un manifesto con la foto dell'artista in bianco e nero e la scritta 'Oggi il mondo ha meno colori', con le lettere di quest'ultima parola ognuna di un colore diverso.

"Oliviero Toscani - sottolinea Villa - ha cambiato il modo non solo di percepire la comunicazione pubblicitaria, ma anche i media. Oggigiorno la provocazione è normale in ambito comunicativo, ma lui l'ha sdoganata ed elevata a livello artistico. È stato uno dei precursori dei meme che ora girano su Internet e che sono usati anche da aziende e partiti politici", osserva Villa, confidando di ispirarsi "molto a lui" per i suoi lavori.

Il nuovo manifesto-omaggio è stato affisso dallo street artist a Torino, in corso Regina Margherita, all'altezza del numero 52.



