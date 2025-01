'Le Muse Sapienti', dialogo tra tecnologia, umanesimo e arte

Dieci incontri per affrontare insieme i cambiamenti e le sfide della nostra contemporaneità: parte domani il ciclo di appuntamenti "Le Muse Sapienti.

Geografie del presente", iniziativa realizzata nell'ambito della nuova piattaforma di produzione di contenuti culturali del Politecnico di Torino, Prometeo, progetto curato dall'ex rettore Guido Saracco. Gli appuntamenti sono promossi con la Fondazione Circolo dei lettori e con Universo, programma di eventi culturali dell'Università di Torino. Una serie di dinner talks serali al Circolo dei lettori articolati in due momenti distinti: prima un confronto tra gli ospiti, poi il coinvolgimento del pubblico mediante la formula dell'aperitivo per continuare la conversazione in un contesto conviviale.

La scelta del nome, "Le Muse sapienti", si ispira all'opera musicale Le muse galanti proposta nel 1743 da Jean-Jacques Rousseau e, attraverso una serie di confronti fra tecnologhe, tecnologi, scienziate, scienziati, umaniste, umanisti, artiste e artisti, vuole dimostrare che la tecnologia è umanità e che occorre riconciliare l'umanità con le sue creature.

Il Politecnico di Torino punta a rafforzare con Prometeo l'azione di Biennale Tecnologia, la manifestazione culturale a cadenza biennale che l'ateneo realizza dal 2019. L'idea è di produrre contenuti d'interesse per il pubblico: spettacoli teatrali, cortometraggi, libri di saggistica, pubblicazioni a fini didattici, ma anche podcast, video, lezioni per studenti della scuola e dell'università, e ancora contenuti per i social network, eventi di intrattenimento e dialogo con esperti, mostre.

Domani il primo appuntamento, "Pensare la fine". Una riflessione sulla vecchiaia, sulle malattie degenerative e in particolare sull'alzheimer, con lo sguardo rivolto al futuro della ricerca e alla gestione della persona, a partire dalle conoscenze scientifiche e nella prospettiva di nuove soluzioni.





